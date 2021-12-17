Луцкий террорист: Зеленский выполнил требование

Президент Украины Владимир Зеленский выполнил условие террориста. Записал Зеленский видео месседж с текстом, который потребовал преступник.
Напомним, террорист потребовал от президента Украины опубликовать видеообращение с тестом: «Фильм «Земляне» 2005 года смотреть всем».
Также сообщается, что близкие мужчины, которым он сам звонил, чтобы те связались с журналистами и передали его требования, пытаются уговорить его сложить оружие, но террорист пока не соглашается.
Об этом заявил замминистра внутренних дел Антон Геращенко
Ранее сообщалось, что представители СМИ в Дубно пообщались с 15-летним сыном террориста. По его словам, отношения с отцом были «более-менее нормальные». Парень не ожидал такого поступка от отца.
Напомним, сегодня в Луцке вооруженный мужчина захватил рейсовый автобус «Берестечко - Красиловка» и взял пассажиров в заложники. По информации СМИ, он приковал людей наручниками к креслам маршрутки.
Напомним, сегодня в Луцке вооруженный мужчина захватил рейсовый автобус «Берестечко - Красиловка» и взял пассажиров в заложники. По информации СМИ, он приковал людей наручниками к креслам маршрутки.
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