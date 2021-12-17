Луцкий террорист: Зеленский выполнил требование

21:28 21 Июль Киев, Украина

Президент Украины Владимир Зеленский выполнил условие террориста . Записал Зеленский видео месседж с текстом, который потребовал преступник.

Напомним, террорист потребовал от президента Украины опубликовать видеообращение с тестом: «Фильм «Земляне» 2005 года смотреть всем».



Также сообщается, что близкие мужчины, которым он сам звонил, чтобы те связались с журналистами и передали его требования, пытаются уговорить его сложить оружие, но террорист пока не соглашается.



Об этом заявил замминистра внутренних дел Антон Геращенко

.«На этот момент могу сказать, что установлена его жена и мы связались с ней, его хорошими знакомыми. Все они уговаривают его сложить оружие, сдаться, но пока что он не идет навстречу. Каких-либо новых условий он не выдвигал», - сказал Геращенко.