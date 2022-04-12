Лучшие ІТ-специалисты разработают чат-бот для МИД Украины

09:17 19 ноября Киев, Украина

В рамках семнадцатого IТ-чемпионата DEV Challenge команды разработают чат-бот для Министерства иностранных дел Украины.

Об этом сообщает пресс-служба МИД

"20 ноября в Украине начинается командная номинация в рамках семнадцатого ІТ-чемпионата DEV Challenge. В этом сезоне команды будут разрабатывать специальную чат-бот платформу для Министерства иностранных дел Украины", - говорится в сообщении.

По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, благодаря чат-боту пользователи смогут получить ответы на свои вопросы в любое время суток и в любой точке планеты на экране гаджета.

"МИД продолжает цифровую трансформацию. Мы вынесли на соревнования лучших ІТ-специалистов Украины разработку специальной чат-бот платформы для министерства. Она поможет сотням тысяч украинских граждан получить ответы на их вопросы всего в несколько кликов", - сказал Дмитрий Кулеба.

Он отметил, что кому-то это решение поможет просто узнать сроки изготовления апостиля, а кому-то, возможно, быстро найти контакты консулов в чрезвычайной ситуации за рубежом.

"Поэтому ваши усилия по разработке этого инструмента помогут даже не МИД, а сотням тысяч украинских граждан", - сказал министр в обращении к участникам соревнования.

Указано, что ожидается, что чат-бот платформа обеспечит комплексную консультационную поддержку граждан, будет предоставлять ответы на часто задаваемые вопросы, будет предусматривать возможность общения с администратором.



Отмечается, что новый инструмент будет рассчитан на:



- технические вопросы - как пользоваться порталом или кабинетом в той или иной информационной системе МИД;



- вопрос об услугах, предоставляемых МИД (консульства за рубежом, информация для иностранцев, консульские действия, программа "Защита", "горячая линия" консульской службы и МИД);



- сопутствующие вопросы - как выгрузить данные, как сделать запрос и т.д.;



- функции подписки на обновление и напоминание - напоминание о событиях, которые происходят в МИД и украинских заграничных дипломатических учреждениях.