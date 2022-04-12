Лучшие ІТ-специалисты разработают чат-бот для МИД Украины

В рамках семнадцатого IТ-чемпионата DEV Challenge команды разработают чат-бот для Министерства иностранных дел Украины.
Об этом сообщает пресс-служба МИД.
По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, благодаря чат-боту пользователи смогут получить ответы на свои вопросы в любое время суток и в любой точке планеты на экране гаджета.
Он отметил, что кому-то это решение поможет просто узнать сроки изготовления апостиля, а кому-то, возможно, быстро найти контакты консулов в чрезвычайной ситуации за рубежом.
Указано, что ожидается, что чат-бот платформа обеспечит комплексную консультационную поддержку граждан, будет предоставлять ответы на часто задаваемые вопросы, будет предусматривать возможность общения с администратором.
Отмечается, что новый инструмент будет рассчитан на:
- технические вопросы - как пользоваться порталом или кабинетом в той или иной информационной системе МИД;
- вопрос об услугах, предоставляемых МИД (консульства за рубежом, информация для иностранцев, консульские действия, программа "Защита", "горячая линия" консульской службы и МИД);
- сопутствующие вопросы - как выгрузить данные, как сделать запрос и т.д.;
- функции подписки на обновление и напоминание - напоминание о событиях, которые происходят в МИД и украинских заграничных дипломатических учреждениях.
Отмечается, что новый инструмент будет рассчитан на:
- технические вопросы - как пользоваться порталом или кабинетом в той или иной информационной системе МИД;
- вопрос об услугах, предоставляемых МИД (консульства за рубежом, информация для иностранцев, консульские действия, программа "Защита", "горячая линия" консульской службы и МИД);
- сопутствующие вопросы - как выгрузить данные, как сделать запрос и т.д.;
- функции подписки на обновление и напоминание - напоминание о событиях, которые происходят в МИД и украинских заграничных дипломатических учреждениях.
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