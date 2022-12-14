Лубинец сообщил, сколько украинцев депортировали на территорию рф и Крыма с начала полномасштабного вторжения

С момента начала полномасштабного вторжения из Украины на территорию российской федерации или Крыма было депортировано 46 000 граждан Украины.
Об этом Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил сегодня во время презентации спецдоклада о соблюдении прав пострадавших от российской агрессии в Украине.
В докладе Омбудсмен ссылается на данные Национального информационного бюро.
Об этом Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил сегодня во время презентации спецдоклада о соблюдении прав пострадавших от российской агрессии в Украине.
В докладе Омбудсмен ссылается на данные Национального информационного бюро.
В докладе уточняется, что информация по цифрам основывается на ежедневных сообщениях органов власти всех уровней, сообщениях родных и близких, ищущих своих родственников, и частично на информации из открытых источников. В то же время, пишут авторы доклада, эта информация остается неполной и неподтвержденной из-за отсутствия полных данных по ВОТ и отсутствия координации с государством-оккупантом – рф.
Согласно приведенным данным, 27 508 взрослых и 3 653 ребенка переместили на территорию рф, из которых в москву – 35, в Таганрог – 132, в Геленджик – 77, в Ростовскую область – 4 050, во Владимирскую область – 559 человек. Место расположения других принудительно перемещенных украинцев неизвестно.
Авторы добавляют, что актуальная информация о депортированных или принудительно перемещенных детях ежедневно обновляется на вебпортале "Дети войны". Так, по состоянию на 14 декабря 2022 года речь идет о депортации (принудительном перемещении) 13 124 детей. В то же время, по данным, озвученным в рф, количество вывезенных из Украины в рф детей может составлять 712 000 человек.
Также Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что российские военные на оккупированных территориях обустраивают детские пыточные.
По словам Лубинца, детям давали воду через день, не давали еду, рассказывали, что родители от них отказались.
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