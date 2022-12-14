Лубинец сообщил, сколько украинцев депортировали на территорию рф и Крыма с начала полномасштабного вторжения

14:33 14 декабря Киев, Украина

С момента начала полномасштабного вторжения из Украины на территорию российской федерации или Крыма было депортировано 46 000 граждан Украины.



Об этом Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил сегодня во время презентации спецдоклада о соблюдении прав пострадавших от российской агрессии в Украине.



В докладе Омбудсмен ссылается на данные Национального информационного бюро.

"За период с 24 февраля по 1 ноября 2022 количество депортированных (принудительно вывезенных с территории Украины на территорию рф или АР Крым и города Севастополя) лиц составляет 45 995 человек в целом, из них 37 855 взрослых и 8 140 детей", - заявил Лубинец.

В докладе уточняется, что информация по цифрам основывается на ежедневных сообщениях органов власти всех уровней, сообщениях родных и близких, ищущих своих родственников, и частично на информации из открытых источников. В то же время, пишут авторы доклада, эта информация остается неполной и неподтвержденной из-за отсутствия полных данных по ВОТ и отсутствия координации с государством-оккупантом – рф.



Согласно приведенным данным, 27 508 взрослых и 3 653 ребенка переместили на территорию рф, из которых в москву – 35, в Таганрог – 132, в Геленджик – 77, в Ростовскую область – 4 050, во Владимирскую область – 559 человек. Место расположения других принудительно перемещенных украинцев неизвестно.

"Отдельно следует отметить, что принудительная депортация подвергается детям, наиболее незащищенным в этой ситуации. Точное количество пострадавших детей установить невозможно из-за активных боевых действий и временной оккупации части территории Украины", – говорится в докладе.

Авторы добавляют, что актуальная информация о депортированных или принудительно перемещенных детях ежедневно обновляется на вебпортале "Дети войны". Так, по состоянию на 14 декабря 2022 года речь идет о депортации (принудительном перемещении) 13 124 детей. В то же время, по данным, озвученным в рф, количество вывезенных из Украины в рф детей может составлять 712 000 человек.

Также Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что российские военные на оккупированных территориях обустраивают детские пыточные.

"На оккупированных территориях есть детские пыточнын. Я думал дно пробить нельзя после Бучи, Ирпеня. Я в Балаклее увидел 2 пыточные, один парень там находился 90 дней, его выводили на расстрел. В Херсоне 10 пыточных, в одной отдельная камера где держали детей", - сказал омбудсмен.

По словам Лубинца, детям давали воду через день, не давали еду, рассказывали, что родители от них отказались.