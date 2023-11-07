Лубинец призвал проверить высказывания Фарион о военнослужащих

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец призывает Службу безопасности, Нацполицию и Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания проверить информацию о негативных высказываниях в адрес военных, общающихся на языках нацменьшинств.
Речь идет о заявлениях языковеда Ирины Фарион о русскоязычных военных.
Об обращении к стражам порядка омбудсмен сообщил в Телеграмм.
Он добавил, что в Вооруженных Силах Украины служат и защищают Украину мужчины и женщины из разных групп общества, разных национальных сообществ, разного вероисповедания и убеждений, разного места жительства.
Он напомнил, что нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам наказывается в соответствии со статьей 161 Уголовного кодекса Украины.
Что этому предшествовало
Ранее языковед, доктор филологических наук и народный депутат 7-го созыва Ирина Фарион заявила, что русскоязычных военных, в частности бойцов бригады «Азов», не может назвать украинцами.
Янина Соколова спросила Ирину Фарион о русскоязычных бойцах, в том числе из 3-й штурмовой бригады, которые общаются на русском. Соколова сказала, что их несправедливо было бы считать поклонниками россии.
Ранее языковед, доктор филологических наук и народный депутат 7-го созыва Ирина Фарион заявила, что русскоязычных военных, в частности бойцов бригады «Азов», не может назвать украинцами.
Янина Соколова спросила Ирину Фарион о русскоязычных бойцах, в том числе из 3-й штурмовой бригады, которые общаются на русском. Соколова сказала, что их несправедливо было бы считать поклонниками россии.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии