Лубинец призвал проверить высказывания Фарион о военнослужащих

15:39 07 ноября Киев, Украина

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец призывает Службу безопасности, Нацполицию и Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания проверить информацию о негативных высказываниях в адрес военных, общающихся на языках нацменьшинств.

Речь идет о заявлениях языковеда Ирины Фарион о русскоязычных военных.

Об обращении к стражам порядка омбудсмен сообщил в Телеграмм.

"В медиа активно распространяется видеоматериал, на котором транслируются негативные высказывания и обвинения в отношении военнослужащих Вооруженных Сил Украины, которые общаются на языках нацменьшинств", — написал Лубинец.

Он добавил, что в Вооруженных Силах Украины служат и защищают Украину мужчины и женщины из разных групп общества, разных национальных сообществ, разного вероисповедания и убеждений, разного места жительства.

"Напоминаю, что нежелательное для лица и/или группы лиц поведение, целью или следствием которого является унижение их человеческого достоинства по определенным признакам или создание по отношению к такому лицу или группе лиц напряженной, враждебной, оскорбительной или пренебрежительной атмосферы - это притеснение, форма дискриминации, что запрещена действующим законодательством Украины", - написал омбудсмен.

Он напомнил, что нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам наказывается в соответствии со статьей 161 Уголовного кодекса Украины.

Что этому предшествовало

Ранее языковед, доктор филологических наук и народный депутат 7-го созыва Ирина Фарион заявила, что русскоязычных военных, в частности бойцов бригады «Азов», не может назвать украинцами.



Янина Соколова спросила Ирину Фарион о русскоязычных бойцах, в том числе из 3-й штурмовой бригады, которые общаются на русском. Соколова сказала, что их несправедливо было бы считать поклонниками россии.