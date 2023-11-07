Лубинец призвал проверить высказывания Фарион о военнослужащих

15:39 07 ноября Киев, Украина

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец призывает Службу безопасности, Нацполицию и Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания проверить информацию о негативных высказываниях в адрес военных, общающихся на языках нацменьшинств. 
 
Речь идет о заявлениях языковеда Ирины Фарион о русскоязычных военных.
 
Об обращении к стражам порядка омбудсмен сообщил в Телеграмм.
"В медиа активно распространяется видеоматериал, на котором транслируются негативные высказывания и обвинения в отношении военнослужащих Вооруженных Сил Украины, которые общаются на языках нацменьшинств", — написал Лубинец.
Он добавил, что в Вооруженных Силах Украины служат и защищают Украину мужчины и женщины из разных групп общества, разных национальных сообществ, разного вероисповедания и убеждений, разного места жительства.
"Напоминаю, что нежелательное для лица и/или группы лиц поведение, целью или следствием которого является унижение их человеческого достоинства по определенным признакам или создание по отношению к такому лицу или группе лиц напряженной, враждебной, оскорбительной или пренебрежительной атмосферы - это притеснение, форма дискриминации, что запрещена действующим законодательством Украины", - написал омбудсмен.
Он напомнил, что нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам наказывается в соответствии со статьей 161 Уголовного кодекса Украины.
 
Что этому предшествовало
Ранее языковед, доктор филологических наук и народный депутат 7-го созыва Ирина Фарион заявила, что русскоязычных военных, в частности бойцов бригады «Азов», не может назвать украинцами. 

Янина Соколова спросила Ирину Фарион о русскоязычных бойцах, в том числе из 3-й штурмовой бригады, которые общаются на русском. Соколова сказала, что их несправедливо было бы считать поклонниками россии.
"У меня вопрос к ним: что вам, ребята, мешает, если вы так сильны и очень умны, выполнять статью 29 Закона о Вооруженных силах Украины? Вы знаете, что такое дисциплина в армии? Если у армии нет дисциплины, то нет армии, это сброд. (…) Я не могу назвать их украинцами, если они не говорят по-украински. Так пусть себя назовут русскими. Почему они так ошалели? Они такие великие патриоты. Покажи свой патриотизм. Выучи язык Тараса Григорьевича Шевченко. (…) Выходит, что украинцы себя не уважают, потому что они даже не способны выучить свой язык. (…) Хотите на этом языке говорить — сели на танк и поехали в москву, будете иметь там все условия, чтобы на этом языке говорить", — сказала Фарион.