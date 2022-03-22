Ломаченко отказался от боя с Джоржем Камбососой, чтобы защищать Украину

Василий Ломаченко не хочет покидать страну в ближайшее время, сообщил промоутер Лу Дибелла.
Поэтому Камбососа провдеетд бой в Австралии 5 июня с Дэвином Хэйни.
Абсолютный чемпион мира по боксу Джордж Камбосос отреагировал на решение Василия Ломаченко отказаться от боя, чтобы остаться воевать за Украину.
«Василий, я уважаю твое решение. Я всё понимаю и буду молиться за тебя и твою страну. Пожалуйста, береги себя. И после того, как я вытру канвас ринга Девином, мы встретимся в одном ринге в битве настоящих чемпионов. Да хранит тебя Бог».
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