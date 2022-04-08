"Локдаун" - слово года по версии словаря Collins English Dictionary

Составители толкового словаря английского языка Collins English Dictionary именно "локдаун" назвали словом 2020 года.

Также в топ-10 вошли и другие слова, связанные с пандемией Covid-19.

"Локдаун с его тяжелыми и лязгающими слогами – это состояние, которого мы больше всего боимся в этом году, состояние национального застоя, при котором остановлена работа всего, что составляет нормальную социальную жизнь… Мы видим меньше людей и посещаем меньше мест, мы буквально прикованы к дому", - отмечается на сайте словаря.