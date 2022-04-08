"Локдаун" - слово года по версии словаря Collins English Dictionary

Слово из тюремного лексикона, стало ужасом современного мира, в местах заключения "локдаун" - это запрет покидать камеру из-за каких-то беспорядков.
Составители толкового словаря английского языка Collins English Dictionary именно "локдаун" назвали словом 2020 года.
Также в топ-10 вошли и другие слова, связанные с пандемией Covid-19.
Топ-10 слов/фраз 2020 года:
- локдаун;
- коронавирус;
- отпуск без выплаты зарплаты (furlough);
- сотрудник, чье присутствие необходимо на работе (key worker);
- самоизоляция;
- социальное дистанцирование.
- Мегзит;
- BLM (название антирасистского движения Black Lives Matter);
- TikToker (пользователь платформы TikTok);
- mukbang ("мокпан", трансляция, в ходе которой видеоблогер объедается, общаясь с аудиторией).
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