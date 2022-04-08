"Локдаун" - слово года по версии словаря Collins English Dictionary

15:18 10 ноября Киев, Украина

Слово из тюремного лексикона, стало ужасом современного мира, в местах заключения "локдаун" - это запрет покидать камеру из-за каких-то беспорядков. 
 
Составители толкового словаря английского языка Collins English Dictionary именно "локдаун" назвали словом 2020 года. 
Также в топ-10 вошли и другие слова, связанные с пандемией Covid-19.
"Локдаун с его тяжелыми и лязгающими слогами – это состояние, которого мы больше всего боимся в этом году, состояние национального застоя, при котором остановлена работа всего, что составляет нормальную социальную жизнь… Мы видим меньше людей и посещаем меньше мест, мы буквально прикованы к дому", - отмечается на сайте словаря.
Топ-10 слов/фраз 2020 года:
  • локдаун;
  • коронавирус;
  • отпуск без выплаты зарплаты (furlough);
  • сотрудник, чье присутствие необходимо на работе (key worker);
  • самоизоляция;
  • социальное дистанцирование.
  • Мегзит;
  • BLM (название антирасистского движения Black Lives Matter);
  • TikToker (пользователь платформы TikTok);
  • mukbang ("мокпан", трансляция, в ходе которой видеоблогер объедается, общаясь с аудиторией).