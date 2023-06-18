Ливни вызвали наводнения в Ивано-Франковской области: затоплены дороги и реки

"Сильные дожди вызвали подтопление дорог в селах Зеленое, Топильче и Яворник. Также из-за размывания участка дороги местного значения С 090202 проезд к селу Пробойновка стал затрудненным. Спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) активно устраняют последствия наводнений. В настоящее время удалось очистить проезжую часть автодороги С 090206 в селах Зеленое и Топильче, где движение транспорта было восстановлено. Специальная техника также привлекается для работ в урочище Шибене, расположенном в селе Яворник", – сообщается в официальном заявлении.