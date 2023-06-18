Ливни вызвали наводнения в Ивано-Франковской области: затоплены дороги и реки
11:53 18 июня Киев, Украина
Сильные ливни
, которые недавно обрушились на Ивано-Франковскую
область, вызвали резкий подъем уровня воды в горных реках и местных ручьях, а также привели к наводнениям и затоплению дорог в нескольких селах региона.
Согласно информации, предоставленной Министерством внутренних дел, в настоящее время наибольшие трудности с общением возникли с четырьмя селами Верховинского района.
"Сильные дожди вызвали подтопление дорог в селах Зеленое, Топильче и Яворник. Также из-за размывания участка дороги местного значения С 090202 проезд к селу Пробойновка стал затрудненным. Спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) активно устраняют последствия наводнений. В настоящее время удалось очистить проезжую часть автодороги С 090206 в селах Зеленое и Топильче, где движение транспорта было восстановлено. Специальная техника также привлекается для работ в урочище Шибене, расположенном в селе Яворник", – сообщается в официальном заявлении.
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