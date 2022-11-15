Литва упростит украинцам обмен водительского удостоверения
19:26 14 ноября Киев, Украина
Украина
и Литва
обсуждают заключение двустороннего Соглашения о взаимном признании и обмене национальных водительских удостоверений.
Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.
"После полномасштабного вооруженного вторжения россии в Украину Литовская Республика первой приняла решение о признании действительности украинских водительских удостоверений, в частности тех, срок действия которых истек, в течение всего периода пребывания их владельцев под временной защитой Литовской Республики", - рассказал заместитель министра внутренних дел Украины Богдан Драп. во время рабочего визита в Вильнюсе.
Сейчас граждане Украины, временно проживающие в Литве, должны сдавать теоретические и практические экзамены, чтобы обменять национальное водительское удостоверение. После вступления соглашения в силу, граждане Украины в Литве будут освобождены от сдачи экзаменов при обмене водительского удостоверения категорий А и В.
Проект соглашения в стадии согласования.
”Мы всеми силами поддерживаем Украину и помогаем украинцам, вынужденно переселившимся в Литву. Поэтому стремимся как можно скорее подписать новое двустороннее Соглашение, которое позволит гражданам Украины в Литве обменивать водительские удостоверения без экзаменов. То же касается граждан Литвы в Украине”, — заявила заместитель министра внутренних дел Литвы Сигита Щаевене.
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