Литва упростит украинцам обмен водительского удостоверения

19:26 14 ноября Киев, Украина

Украина и



Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД. Литва обсуждают заключение двустороннего Соглашения о взаимном признании и обмене национальных водительских удостоверений.Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.

"После полномасштабного вооруженного вторжения россии в Украину Литовская Республика первой приняла решение о признании действительности украинских водительских удостоверений, в частности тех, срок действия которых истек, в течение всего периода пребывания их владельцев под временной защитой Литовской Республики", - рассказал заместитель министра внутренних дел Украины Богдан Драп. во время рабочего визита в Вильнюсе.

Сейчас граждане Украины, временно проживающие в Литве, должны сдавать теоретические и практические экзамены, чтобы обменять национальное водительское удостоверение. После вступления соглашения в силу, граждане Украины в Литве будут освобождены от сдачи экзаменов при обмене водительского удостоверения категорий А и В.



Проект соглашения в стадии согласования.