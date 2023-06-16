Литва отправит помощь пострадавшим от уничтожения Каховской ГЭС

Правительство Литвы готовится отправить в Украину гуманитарный груз и финпомощь для людей, пострадавших из-за подрыва рашистами плотины Каховской гидроэлектростанции.
Об этом во время общения с журналистами заявила министр внутренних дел страны Агне Билотайте, сообщает LRT.
Об этом во время общения с журналистами заявила министр внутренних дел страны Агне Билотайте, сообщает LRT.
По ее словам, Литва передаст 30 палаток, 240 раскладных кроватей и 50 000 евро финансовой помощи.
Кроме того, Литва готовится к вероятному наплыву беженцев из Украины, добавила Билотайте.
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