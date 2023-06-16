Литва отправит помощь пострадавшим от уничтожения Каховской ГЭС

15:57 07 июня Киев, Украина

Правительство Литвы готовится отправить в Украину гуманитарный груз и финпомощь для людей, пострадавших из-за подрыва рашистами плотины Каховской гидроэлектростанции.



Об этом во время общения с журналистами заявила министр внутренних дел страны Агне Билотайте, сообщает LRT.

"Литва направит гуманитарную помощь Украине в ответ на произошедшее на этой неделе разрушение плотины Каховской ГЭС", — отметила она.

По ее словам, Литва передаст 30 палаток, 240 раскладных кроватей и 50 000 евро финансовой помощи.

"Мы понимаем, что это очень сложная ситуация, и мы должны сделать все возможное, чтобы помочь нашим друзьям и братьям в Украине", - сказала министр.

Кроме того, Литва готовится к вероятному наплыву беженцев из Украины, добавила Билотайте.