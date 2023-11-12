Литва начнет обмен цифровых свидетельств на жительство для украинских беженцев

10:36 11 ноября Киев, Украина

Литва стала одной из многих стран, предоставившей защиту и укрытие украинцам с начала полномасштабной агрессии россии против Украины. Поскольку война в Украине продолжается, и опасность для гражданского населения не миновала, литовское правительство продлевает оказание помощи украинцам.

Департамент миграции Литвы в конце ноября начнет обмен цифровых свидетельств на жительство для украинских беженцев.

Отмечается, что украинские беженцы, имеющие цифровой вид на временное проживание в Литве, изданный на основании временной защиты, недавно получили напоминание о том, что срок действия этих документов скоро истекает.

По данным департамента миграции, эти уведомления формируются автоматически, и пока получившим их украинцам не нужно записываться на прием в офисы обслуживания клиентов.

Цифровой вид на временное проживание, введенный в январе этого года, действует до 4 марта 2024 года. Но в связи с решением ЕС продлить временную защиту для беженцев еще как минимум на один год, департамент миграции планирует начать ее замену в конце ноября.

Новые разрешения для украинских беженцев будут действительны до 4 марта 2025 года.

Напомним, что Швейцария продолжает статус защиты для украинцев до марта 2025 года. Правительство Швейцарии также активизирует усилия по интеграции как можно большего количества украинских беженцев в рынок труда.

Также сообщалось, что в 2024 году Германия сократит помощь беженцам. Право на соцпомощь искатели убежища смогут получить только после трех лет получения урезанной помощи, а не через полтора, как сейчас. А до этого федеральный центр будет выплачивать за каждого искателя убежища в Германии общую сумму в 7500 евро в год.