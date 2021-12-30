Ликвидация общества "Мемориал" в РФ, является очередным преступлением против истории - УИНП

16:26 30 Декабрь Киев, Украина

Запрещая «Мемориал» – организацию, последовательно восстанавливающую и хранившую память о жертвах коммунистического террора, Российское государство совершает очередное преступление против истории и лишает миллионы людей, прежде всего своих граждан, права на правду о преступлениях СССР и надежды на восстановление справедливости.

Такое заявление сделал Украинский инстутут национальной памяти (УИНП).

28 декабря Верховный трибунал Российской Федерации принял решение о ликвидации интернационального общества «Мемориал». В ходе итогового заседания представитель Генеральной прокуратуры РФ заявил, что «Мемориал» создавал обезображенный образ Советского Союза как террористического государства.



Такое решение Верховного суда РФ не является неожиданным для страны, в которой героизируют Сталина. Оно является доказательством худших прогнозов по возвращению Российской Федерации к жесточайшим тоталитарным практикам.



Искоренение из коллективной памяти россиян знаний о преступлениях, совершенных в период господства коммунистической власти и идеологии, способствует воспроизводству подобных практик сегодня и в будущем, и не только в России, а также на территориях российских сателлитов.

Репрессии, аресты, пытки становятся обычным явлением в Беларуси.

Легитимация сталинских практик в коллективной памяти русского общества увеличивает опасности и во внешнеполитическом измерении. Риторика президента РФ наполнена не только ностальгией по Советской империи, но и ревизионистскими намерениями по восстановлению современной Россией тогдашних сфер влияния.



Преступления советского коммунистического тоталитарного режима должны быть осуждены международным сообществом, равно как преступления нацистского Третьего Рейха. На Европейском континенте уже имеют место и вооруженная агрессия одного государства против другого, и попытка насильственной смены границ, и применение тоталитарных практик и бесчеловечного обращения с людьми. Сегодня, как никогда остро, возникла опасность развертывания полномасштабной войны и повторения преступлений против человечности. Власти Российской Федерации считают, что «могут вернуть» порядок времен сталинского СССР. Это происходит также потому, что правда о тех преступлениях так и не была полностью рассказана, а виновные не были осуждены.