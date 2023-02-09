Лидеры Франции и Украины вместе отправятся на саммит ЕС в Брюссель

В четверг 9 февраля, президенты Франции и Украины Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский вместе отправятся на саммит ЕС, который состоится сегодня в Брюсселе.
Об этом сообщает BFMTV.
Согласно пресс-релизу Елисейского дворца, они вылетят в 8:30 утра с авиабазы Виллакублей близ Парижа.
Прибытие в Брюссель ожидается около 10.00.
В этот день украинского лидера ожидают как почетного гостя на саммите ЕС, где он, как ожидается, будет просить союзников предоставить Украине боевые самолеты "как можно быстрее", как он это сделал в среду в Лондоне и Париже.
Об этом сообщает BFMTV.
Согласно пресс-релизу Елисейского дворца, они вылетят в 8:30 утра с авиабазы Виллакублей близ Парижа.
Прибытие в Брюссель ожидается около 10.00.
В этот день украинского лидера ожидают как почетного гостя на саммите ЕС, где он, как ожидается, будет просить союзников предоставить Украине боевые самолеты "как можно быстрее", как он это сделал в среду в Лондоне и Париже.
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