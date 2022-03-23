"Лицом к лицу": Tinder нашел замену первому свиданию 

21:53 28 октября Киев, Украина

Чтобы обезопасить своих пользователей, разработчики приложения Tinder добавили функция видеозвонка "Лицом к лицу".

Разработчики уверены, что услуга будет пользоваться популярностью во время карантина.



Бесплатная функция "Лицом к лицу" будет включаться только в том случае, если оба потенциальных партнера согласятся на нее. У новой функции есть несколько возможностей:

видеочат можно отключить в любой момент;

пользователи могут отправить отчет в Tinder в любое время после завершения звонка, если им что-то не понравилось.

Перед масштабным запуском новой функции разработчики Tinder протестировали ее.

"Мы рады сообщить, что наша функция "Лицом к лицу" внедряется в нашем глобальном сообществе после получения положительных отзывов от наших участников, имевших ранний доступ к ней", - заявил глава отдела продуктов доверия и безопасности в Tinder Рори Козолл.

По данным аналитиков, Tinder остается в тройке наиболее популярных приложений, несмотря на пандемию и карантинные ограничения.