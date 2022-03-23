"Лицом к лицу": Tinder нашел замену первому свиданию 

Чтобы обезопасить своих пользователей, разработчики приложения Tinder добавили функция видеозвонка "Лицом к лицу".
Разработчики уверены, что услуга будет пользоваться популярностью во время карантина.
Бесплатная функция "Лицом к лицу" будет включаться только в том случае, если оба потенциальных партнера согласятся на нее. У новой функции есть несколько возможностей:
- видеочат можно отключить в любой момент;
- пользователи могут отправить отчет в Tinder в любое время после завершения звонка, если им что-то не понравилось.
Перед масштабным запуском новой функции разработчики Tinder протестировали ее.
По данным аналитиков, Tinder остается в тройке наиболее популярных приложений, несмотря на пандемию и карантинные ограничения.
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