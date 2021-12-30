ЛГБТ-активисты против Филарета. Суд закрыл дело

13:23 30 Декабрь Киев, Украина

Киевский апелляционный суд считает высказывания Святейшего Патриарха Киевского и всея Руси-Украины Филарета (Михаила Денисенко), в которых упоминаются однополые браки, оценочными суждениями.

Об этом сообщает Главком со ссылкой на постановление от 23 ноября.



В суде общественная организация «Инсайт», занимающаяся поддержкой ЛГБТКИ-людей, оспаривала заявления Филарета, высказанные во время интервью 4 каналу в марте 2020 года. В частности, церковнослужитель сказал: «…Эпидемия это наказание Божие за грехи людей, а мы не думаем, как освободиться от этой эпидемии. И правильно поступают правительства всех государств в том числе и правительство нашего государства, принимающие меры предосторожности. Верно. Но причина коронавируса? А причина – это греховность. Греховность человечества. В чем особенность греха? А потому что открыто добро не защищают, а защищают зло. И не только зло защищают, а его распространяют. Я имею в виду, прежде всего, однополые браки. Что это? Добро?.. Детей учат выбирать себе пол. Не того пола ребенок должен быть, какого он родился, а он сам должен выбрать себе пол. Что это? Добро? Это зло!



По мнению истца, указанные высказывания Филарета следует признать недостоверными и дискриминационными, нарушающими неимущественные права членов общественной организации «Инсайт».



Патриарх просил суд оставить без удовлетворения апелляционную жалобу общественной организации. Заметил, что он воспользовался правом на свободу слова и выразил свое отношение к причинам коронавируса. Свои рассуждения Филарет назвал оценочными суждениями.



Киевский апелляционный суд согласился с решением Шевченковского районного суда Киева от 24 февраля 2021 года, отметив: Святейший Патриарх Киевский всея Руси-Украины Филарет высказал оценочные суждения, не подлежащие опровержению. В то же время, доводы общественной организации «Инсайт» о причинении морального вреда в связи с распространением спорной информации, суд считает необоснованными.



Напомним, в августе Верховный суд оставил без изменений решение двух судов предыдущих инстанций, отказавших в удовлетворении иска Днепровского городского головы Бориса Филатова к управляющему Днепровской епархией Православной церкви Украины епископу Симеону (в миру – Олегу Зинкевичу) по делу о защите чести , достоинства и деловой репутации.