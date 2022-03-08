Леонардо Ди Каприо пожертвовал Украине 10 млн долларов

11:28 08 Март Киев, Украина

Знаменитый Леонардо Ди Каприо не остался в стороне, и, следуя примеру мирового сообщества, тоже перечислил средства в пользу Вооруженных Сил Украины.

То, что множество мировых кинозвезд, так или иначе, финансово поддерживают Украину, знают все, но какую точно сумму пожертвовал украинской армии легендарный актер Леонардо Ди Каприо, подробно пишут в "GSA NEWS".



В частности, финансовая поддержка украинской армии от Леонардо Ди Каприо составила как минимум 10 миллионов долларов США. Впрочем, стоит оценить скромность актера - о своем пожертвовании Ди Каприо никак не распространялся, а информацией поделились исключительно иностранные СМИ, ссылаясь на собственные источники.



Вероятно, такой душевный порыв объясняется генетикой - у Леонардо есть украинские корни. Как уже давно известно, его бабушка, Елена Степановна Смирнова, родилась в Одессе. Однако после Октябрьской революции она, вместе с родителями, уехала в Германию, где позднее вышла замуж за немца, а потом и эмигрировала в США.





