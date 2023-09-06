Лента «20 дней в Мариуполе» стала самым кассовым документальным фильмом в Украине

12:25 05 сентября Киев, Украина

Документальный фильм «20 дней в Мариуполе» за первый уикенд проката собрал более 500 тысяч гривен, что сделало его самым кассовым документальным фильмом украинского проката, сообщила компания «Артхаус Трафик».

В прокат фильм попал 31 августа.

Фильм повествует о начале полномасштабной войны в Мариуполе. Он показывает 20 дней войны, в том числе бомбардировку жилых домов и
роддома, жизнь людей в блокадном городе, обстрелы.
Этот фильм – режиссерский дебют военного корреспондента Мстислава Чернова.

К созданию картины присоединились фотограф Евгений Малолетка и продюсер и журналист Василиса Степаненко. Они стали последними журналистами, освещавшими начало уничтожения россией Мариуполя – за это все трое получили Пулитцеровскую премию.