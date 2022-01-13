Организаторы фестиваля UPark назвали имя одного из хедлайнеров фестиваля 2021.
Жизнь все равно продолжается, а фестивали, которые вынуждены были отмениться в 2020 году и перенести проведения на 2021-ый начали называть первые громкие имена. Так, масштабный фестиваль UPark сообщил, что долгожданные Gorillaz таки выступят в Киеве летом 2021 года. Об этом они поспешили сообщить на официальной странице в Facebook.
«Они уже показали просто невероятное шоу в 2018, отчего каждое фанатское сердце от счастья и эйфории выскакивало из груди. И мы уверены — в следующем году будет еще ярче и драйвовей!», — сказано в официальном заявлении.
Самая успешная виртуальная группа в истории, обладатели Грэмми и авторы хита Feel Good Inc, легендарные Gorillaz выступят в Киеве 11 июля 2021 года.
Продажа билетов будет открыта 4 сентября. А тем, кто приобрел билеты до 1 мая 2020 года, организаторы на следующей неделе расскажут о бонусах, которые они получат в 2021 году.
Новые даты проведения UPark — 9, 10 и 15 июля 2021 года.
Напомним, 2 сентября, организаторы фестиваля Strichka объявили о переносе события на 2021 год.
Жизнь все равно продолжается, а фестивали, которые вынуждены были отмениться в 2020 году и перенести проведения на 2021-ый начали называть первые громкие имена. Так, масштабный фестиваль UPark сообщил, что долгожданные Gorillaz таки выступят в Киеве летом 2021 года. Об этом они поспешили сообщить на официальной странице в Facebook.
«Они уже показали просто невероятное шоу в 2018, отчего каждое фанатское сердце от счастья и эйфории выскакивало из груди. И мы уверены — в следующем году будет еще ярче и драйвовей!», — сказано в официальном заявлении.
Самая успешная виртуальная группа в истории, обладатели Грэмми и авторы хита Feel Good Inc, легендарные Gorillaz выступят в Киеве 11 июля 2021 года.
Продажа билетов будет открыта 4 сентября. А тем, кто приобрел билеты до 1 мая 2020 года, организаторы на следующей неделе расскажут о бонусах, которые они получат в 2021 году.
Новые даты проведения UPark — 9, 10 и 15 июля 2021 года.
Напомним, 2 сентября, организаторы фестиваля Strichka объявили о переносе события на 2021 год.
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