Легенда футбола Пеле призвал путина положить конец вторжению в Украину
09:53 02 июня Киев, Украина
Легенда бразильского футбола Пеле публично призвал президента россии владимира путина положить конец его "злобному" и "неоправданному" вторжению в Украину.
Об этом футболист заявил на своей странице
в Instagram.
"Я хочу использовать сегодняшнюю игру как возможность обратиться с просьбой: остановить это вторжение. Не существует аргументов, которые могли бы оправдать насилие", - заявил футболист на своей странице в Instagram за несколько минут до того, как национальная сборная Украины победно сыграла в отборочном матче чемпионата мира.
В последний раз Пеле и путин встречались в москве в 2017 году во время Кубка Конфедераций. Тогда диктатор называл короля футбола одним из своих любимых игроков.
"Когда мы встречались в прошлом и обменивались улыбками, сопровождаемыми долгим рукопожатием, я никогда не думал, что однажды мы будем так разделены, как сегодня", - написал Пеле.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии