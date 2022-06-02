Легенда футбола Пеле призвал путина положить конец вторжению в Украину

09:53 02 июня Киев, Украина





Об этом футболист заявил на своей Легенда бразильского футбола Пеле публично призвал президента россии владимира путина положить конец его "злобному" и "неоправданному" вторжению в Украину.Об этом футболист заявил на своей странице в Instagram.

"Я хочу использовать сегодняшнюю игру как возможность обратиться с просьбой: остановить это вторжение. Не существует аргументов, которые могли бы оправдать насилие", - заявил футболист на своей странице в Instagram за несколько минут до того, как национальная сборная Украины победно сыграла в отборочном матче чемпионата мира.

В последний раз Пеле и путин встречались в москве в 2017 году во время Кубка Конфедераций. Тогда диктатор называл короля футбола одним из своих любимых игроков.