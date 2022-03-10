Лечение коронавирусного больного с ИВЛ в Германии обойдется в €38 тысяч

13:58 18 октября Киев, Украина

В Украине многие наслышаны о высоком уровне германской медицины. Но также известно, что стоимость лечения в таких клиниках достаточно высокая. А во сколько обходится лечение самим немцам?

Побороть коронавирусную болезнь в финансовом аспекте гражданам Германии помогает медицинское страхование. Так, стационарное лечение от вызываемой коронавирусом атипичной пневмонии COVID-19 обходится в среднем в 10 700 евро, сообщил представитель крупнейшего в ФРГ объединения государственных касс медицинского страхования AOK в воскресенье, 18 октября. В AOK застрахованы 26,5 миллиона человек - почти треть населения Германии.

Лечение без искусственной вентиляции легких стоит в среднем пять тысяч евро, однако в случае подключения к ИВЛ средняя стоимость возрастает до 38 500 евро.

Аналогичные цифры приводит и другая крупная государственная касса - Barmer: в случае, если подключение к ИВЛ не требуется, то средняя стоимость стационарного лечения пациента с COVID-19 составляет 6900 евро, в случаях же, когда такое подключение требуется, стоимость вырастает в среднем до 31 700 евро.

Согласно исследованию, проведенному Берлинским техническим университетом TU Berlin и Институтом экономических исследований имени Лейбница, подключение к ИВЛ необходимо 14 процентам всех пациентов, лечащихся от COVID-19, сообщил еженедельник Welt am Sonntag.

Согласно данным Института имени Роберта Коха на утро 18 октября, суточный прирост заражений коронавирусом в Германии составил 5587 случаев. Днем ранее прирост составил 7830 новых случаев.

Показатели за воскресенье, однако, не полные, поскольку не во всех федеральных землях местные ведомства по делам здравоохранения передают по выходным дням в RKI данные по коронавирусу.