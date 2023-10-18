Латвия выделила для украинских беженцев дополнительные 10 млн евро

Латвийское правительство приняло решение выделить в поддержку украинских беженцев дополнительно 10,3 миллионов евро.
Об этом пишет издание Delfi.
Эти средства необходимы для компенсации расходов самоуправлений в период с июля по ноябрь для поддержки украинцев. Сюда входит размещение и питание, социальная поддержка, обеспечение образования, деятельность единых координационных пунктов государственной и муниципальной поддержки и прочее.
С учетом того, что сформировался остаток средств от финансирования, ранее выделенного для поддержки беженцев, а также с учетом запросов самоуправлений, дополнительно требуются более 10 миллионов евро. Общая сумма, которую выделило правительство Латвии, составляет уже более 32,2 миллиона евро.
Об этом пишет издание Delfi.
Эти средства необходимы для компенсации расходов самоуправлений в период с июля по ноябрь для поддержки украинцев. Сюда входит размещение и питание, социальная поддержка, обеспечение образования, деятельность единых координационных пунктов государственной и муниципальной поддержки и прочее.
С учетом того, что сформировался остаток средств от финансирования, ранее выделенного для поддержки беженцев, а также с учетом запросов самоуправлений, дополнительно требуются более 10 миллионов евро. Общая сумма, которую выделило правительство Латвии, составляет уже более 32,2 миллиона евро.
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