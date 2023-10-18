Латвия выделила для украинских беженцев дополнительные 10 млн евро

09:44 18 октября Киев, Украина

Латвийское правительство приняло решение выделить в поддержку украинских беженцев дополнительно 10,3 миллионов евро.



Об этом пишет издание Delfi.



Эти средства необходимы для компенсации расходов самоуправлений в период с июля по ноябрь для поддержки украинцев. Сюда входит размещение и питание, социальная поддержка, обеспечение образования, деятельность единых координационных пунктов государственной и муниципальной поддержки и прочее.



С учетом того, что сформировался остаток средств от финансирования, ранее выделенного для поддержки беженцев, а также с учетом запросов самоуправлений, дополнительно требуются более 10 миллионов евро. Общая сумма, которую выделило правительство Латвии, составляет уже более 32,2 миллиона евро.