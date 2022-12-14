Лампы накаливания бесплатно заменят светодиодными: анонсирована программа для украинцев

18:43 13 декабря Киев, Украина

Для населения в Украине будет введена программа бесплатного обмена устаревших ламп накаливания на новые светодиодные, сообщила первый вице-премьер — министр экономики Юлия Свириденко.



В общей сложности, по ее словам, планируют произвести замену 50 миллионов ламп. Отчасти эту программу профинансирует Еврокомиссия, которая выделит средства для 30 миллионов LED-ламп, сообщила президент Урсула фон дер Ляен.



По ее словам, эта программа поможет сэкономить 1 ГВт электроэнергии, что равноценно годовому объему производства блока атомной электростанции.



По оценкам Минэкономики, благодаря этому Украина потребляет на 7-10% меньше электроэнергии в момент пиковой нагрузки.



Министерство "в ближайшее время" представит инструкцию, как можно будет получить новые LED-лампы в обмен на старые лампы накаливания, обещают, что механизм будет "максимально простым".