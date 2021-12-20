Кузьме Скрябину присвоено звание Героя Украины

14:31 17 Август Киев, Украина

Талантливый артист, патриот Украины и просто замечательный человек Андрей Кузьменко (Кузьма Скрябин) , сегодня мог бы отпраздновать 52-й день рождения...



Президент Владимир Президент Владимир Зеленский подписал указ о присвоении Андрею Кузьменко звание Героя Украины.

"Он был таким искренним и открытым, таким своим, что в тот страшный день каждый из нас почувствовал, что потерял родного, близкого человека. С началом войны Андрей регулярно ездил на восток и помогал нашим защитникам. Кузьма и сам был настоящим защитником Украины. Воином слова. Его оружие - ручка, бумага и микрофон. Песней он исцелял душу, словом - заряжал на борьбу. За сильную, процветающую и непобедимую Украины", - написал Зеленский.

Зеленский вспомнил о творчестве певца , которое оставило след в сердце каждого украинца.

"Сегодня нам очень не хватает Андрея. Артиста, поэта, волонтера. Человека. Украинца. Который очень хотел, чтобы люди в его стране жили мирно и счастливо. Мы всегда будем помнить тебя и вместе сделаем все, чтобы превратить Украину в место счастливых людей", - добавил глава государства.

Напомним, Андрей Кузьменко погиб в аварии под Кривым Рогом, когда возвращался из гастролей. И хотя прошло уже более пяти лет с дня катастрофы, его острые высказывания до сих пор цитируют.