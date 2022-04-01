Курсы НБУ: к 5 июля доллар вырос до 27,41 грн

В понедельник, 5 июля доллар продолжит расти, а вот евро подешевеет на 11 копеек.

Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.– 100 долларов США – 2741,21 гривен (+0,0280 грн);– 100 евро – 3241,07 гривен (-0,1120 грн).На межбанковском валютном рынке курс доллара в продаже вырос еще на 4 копейки – до 27,41 гривен за доллар. Курс в покупке поднялся также на 4 копейки – до 27,39 гривен за доллар. Курс евро в продаже упал на 5 копеек – до 32,46 гривен за евро.