Курсы НБУ 2 июля: иностранная валюта возобновила рост

06:41 02 июля Киев, Украина

Падение иностранной валюты на прошлой неделе кардинально изменило вектор: евро и доллар устремились вверх и подорожали на 18 и 16 копеек соответственно.
 
Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.

Таким образом, официальные курсы доллара и евро усилили рост после резкого снижения на прошлой неделе.

/>Нацбанк установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 2738,41 гривен (+0,1566 грн);

– 100 евро – 3252,27 гривен (+0,1764 грн).

На межбанковском валютном рынке курс доллара в продаже поднялся на 7 копеек – до 27,37 гривен за доллар. Курс в покупке подскочил также на 7 копеек – до 27,35 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 10 копеек – до 32,51 гривен за евро.