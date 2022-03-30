Курсы НБУ 2 июля: иностранная валюта возобновила рост

Падение иностранной валюты на прошлой неделе кардинально изменило вектор: евро и доллар устремились вверх и подорожали на 18 и 16 копеек соответственно.
Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.
Таким образом, официальные курсы доллара и евро усилили рост после резкого снижения на прошлой неделе.
/>Нацбанк установил официальные курсы валют на следующем уровне:
– 100 долларов США – 2738,41 гривен (+0,1566 грн);
– 100 евро – 3252,27 гривен (+0,1764 грн).
На межбанковском валютном рынке курс доллара в продаже поднялся на 7 копеек – до 27,37 гривен за доллар. Курс в покупке подскочил также на 7 копеек – до 27,35 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 10 копеек – до 32,51 гривен за евро.
Таким образом, официальные курсы доллара и евро усилили рост после резкого снижения на прошлой неделе.
/>Нацбанк установил официальные курсы валют на следующем уровне:
– 100 долларов США – 2738,41 гривен (+0,1566 грн);
– 100 евро – 3252,27 гривен (+0,1764 грн).
На межбанковском валютном рынке курс доллара в продаже поднялся на 7 копеек – до 27,37 гривен за доллар. Курс в покупке подскочил также на 7 копеек – до 27,35 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 10 копеек – до 32,51 гривен за евро.
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