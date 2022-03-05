Курсанты НГУ будут охранять общественный порядок на местных выборах

Кабмин разрешил привлекать курсантов Национальной академии Нацгвардии Украины с военным званием к обеспечению порядка на местных выборах.
Соответствующее предложение ранее сделало МВД.
В частности, Кабмин согласился разрешить "привлечение соискателей образования Национальной академии Национальной гвардии, которые имеют военные звания, к мероприятиям по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности во время проведения очередных выборов". Аналогичное разрешение на тех же условиях дано и другим заведениям образования МВД.
Кроме того, для обеспечения общественной безопасности во время местных выборов будут привлечены почти 140 тыс. профессиональных правоохранителей. Предполагается также привлечение авиационных подразделений системы МВД "для оперативного реагирования на изменение обстановки".
В частности, Кабмин согласился разрешить "привлечение соискателей образования Национальной академии Национальной гвардии, которые имеют военные звания, к мероприятиям по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности во время проведения очередных выборов". Аналогичное разрешение на тех же условиях дано и другим заведениям образования МВД.
Кроме того, для обеспечения общественной безопасности во время местных выборов будут привлечены почти 140 тыс. профессиональных правоохранителей. Предполагается также привлечение авиационных подразделений системы МВД "для оперативного реагирования на изменение обстановки".
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