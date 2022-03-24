Курс валют в обменниках и официальный курс НБУ

По данным НБУ доллар - 28,43 грн., евро - 33,29 грн.Такое отношение украинской гривны к иностранным валютам прдержится на протяжении трех дней: 30, 31 октября и 1 ноября.
Официальные курсы валют Нацбанка на 30 октября:
Доллар США — 28,43 грн (плюс 4 коп.).
Евро — 33,29 грн (минус 2 коп.).
Официальные курсы валют Нацбанка на 30 октября:
Доллар США — 28,43 грн (плюс 4 коп.).
Евро — 33,29 грн (минус 2 коп.).
Курсы валют в банках и обменниках 29 октября:
Доллар США — 28,35/28,55 грн.
Евро — 33,15/33,50 грн.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии