Купить билеты на поезд Киев – Варшава можно будет только онлайн

10:56 10 ноября Киев, Украина

Купить билеты на самое популярное среди пассажиров международное сообщение Киев – Варшава можно будет только онлайн, сообщили в «Укрзализныце».

«На него [поезд Киев–Варшава – ред.] хоть и увеличено предложение мест в 2,5 раза, наблюдается дефицит: ограничено количество вагонов габарита RIC, которые могут с перестановкой колесных пар направляться в польскую столицу», – написали в компании.

Вместе с тем участились случаи, когда мошенники-спекулянты перепродают билеты с рук или в социальных сетях на своих страницах. Кроме того, обнаружены случаи поддельных проездных документов.



С 10 ноября продажа билетов "варшавского" направления переводится полностью в онлайн-режим. Продажа билетов международного сообщения доступна и в мобильном приложении «Укрзализныци».



Для групповых заказов создан специальный онлайн-канал , а официальные делегации, запросы от дипломатических и государственных учреждений будут обслуживаться исключительно в соответствующей специализированной кассе (количество таких бронирований дополнительно ограничивается, чтобы высвободить максимум билетов пассажирам в доступном всем онлайн-канале).



Продажа билетов онлайн на направления Киев – Варшава и Варшава – Киев будет открываться в 08:00 за 20 суток до даты рейса, чтобы все пассажиры были в равных условиях, подчеркнули в компании.