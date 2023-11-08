Купить билет на поезд Киев-Варшава теперь можно только с "Дия.Подписью"

16:45 08 ноября Киев, Украина

Теперь купить билет на самый популярный поезд "Киев - Варшава" в приложении "Укрзализныци" можно только после верификации аккаунта с "Дия .Подписью".

Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Укрзализныця" продолжает системную борьбу с перекупщиками билетов, чтобы украинцы не переплачивали деньги и не искали альтернативных вариантов для поездок. Теперь приобрести билет на самый популярный поезд Киев - Варшава в приложении "УЗ" можно только с "Действие. Подписью", - говорится в сообщении Федорова.

Министр отметил, что верификация аккаунта через "Дию" подтвердит, что покупатель – реальный человек.

"Итак, если с аккаунта будут массово покупать и возвращать билеты – после проверки его заблокируют. А человек больше не сможет купить билет онлайн, даже если удалит приложение и попытается пройти верификацию через другое устройство. Следовательно, покупать билеты смогут только реальные пользователи. Удобно и без лишнего спешки", – объяснил Федоров.

Кроме того, по словам Федорова, теперь вернуть средства за международные билеты также можно будет в приложении "Укрзализныци" благодаря "Дия. Подписи".