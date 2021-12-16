Культурная дипломатия: в транспорте Вроцлава будут показывать ролики об Украине

Благодаря медиапроекту Ukraїner в польском городе Вроцлаве стартовала общественно-образовательная программа, которая популяризирует Украину.
В общественном транспорте Вроцлава транслируют короткие видеоролики, об интересных местах Украины на польском языке.
Об этом сообщила активистка украинской общины Наталия Панченко, продюсер медиапроекта Ukraїner на своей Facebook-странице.
Ранее Панченко сообщала, что с октября прошлого года аналогичные видеоролики начали транслировать в общественном транспорте Варшавы. Соглашение о показе роликов подписано между медиапроектом Ukraїner и польской компанией AMS S.A., которая создает и предоставляет видеоконтент для трансляции в общественном транспорте
Панченко добавила, что "вот так выглядит на практике культурная дипломатия, примерно так действует во всем мире мягкая сила".
Панченко добавила, что "вот так выглядит на практике культурная дипломатия, примерно так действует во всем мире мягкая сила".
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