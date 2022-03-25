Культура не может быть вне политики - Минкульт Украины

Министерстве культуры и информационной политики Украины сделало заявление для всех, кто пытается использовать риторику, что культура
вне политики.
Страна-агрессор российская федерация, совершившая полномасштабное вторжение на территорию Украины, использует в своей пропаганде «русского мира» именно культуру.
Об этом заявил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.
"Для всех, кто пытается использовать риторику, что культура вне политики: мы в Министерстве культуры и информационной политики официально заявляем, что это не так. Ибо страна-агрессор российская федерация, совершившая полномасштабное вторжение на территорию Украины, использует в своей пропаганде «русского мира» именно культуру", - заявил Ткаченко.
Минкульт
Украины продолжает обращаться к министрам культуры всех стран, а также исполнителям, артистам и художникам и деятелям культуры – не разделять культуру и политику.
"Говоря «мы хотим мира», вы должны четко понимать, кто и каким образом этот мир нарушил. В Украине гибнут люди из-за России. В том числе из-за пророссийских нарративов, которые она создала и продвигает. Призываю каждого из вас к культурному бану России! Покажите нам свою солидарность и поддержку. Мы в ней нуждаемся", - сказал Ткаченко.
Также Ткаченко обратился к бывшим коллегам в сфере культуры и медиа.
"Вы объявили нам войну. Не отнекивайтесь. Вы усердно над этим работали. Соря деньгами по всему миру - продвигая свой «русский мир». Теперь этот ваш «мир» убивает мирных граждан моей страны. Которые вас здесь не ждали.
Это вы выбирали того, кто отдаёт приказы. Это на вас ответственность тех, кто продвигал и покупал идеи «великой России» в мире, упаковывая это в культурный продукт.
Речь не идёт о русском наследии, часть из которого вы успели прикарманить себе – начиная от Руси, родом из Киева, заканчивая всеми великими выходцами из Украины: Гоголем, Чеховым, Чайковским, Малевичем, Репиным…
Речь идёт о деятелях культуры путинской России. Вы либо закрывали глаза, но чаще неистово поддерживали вашего возомнившего себя Богом лидера. И благословляли его на войны, на убийства, на заточения в том числе и ваших же коллег и сограждан. Это для вас мало что значило.
Но теперь кровь за убийства украинцев на ваших руках. И разрушения театров и музеев, церквей, убийства и аресты артистов, журналистов…
Если вы хотите жить в Северной Корее – это ваш выбор. На большее вы не заслуживаете. Культурная изоляция – вот что вас ожидает. Мы сделаем все, чтобы закрыть перед вами кино и театральные фестивали, концертные площадки и совместные культурные проекты с цивилизованным миром", - сказал Ткаченко
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