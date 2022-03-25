Культура не может быть вне политики - Минкульт Украины

Страна-агрессор российская федерация, совершившая полномасштабное вторжение на территорию Украины, использует в своей пропаганде «русского мира» именно культуру.

Об этом заявил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

Также Ткаченко обратился к бывшим коллегам в сфере культуры и медиа.

"Вы объявили нам войну. Не отнекивайтесь. Вы усердно над этим работали. Соря деньгами по всему миру - продвигая свой «русский мир». Теперь этот ваш «мир» убивает мирных граждан моей страны. Которые вас здесь не ждали.



Это вы выбирали того, кто отдаёт приказы. Это на вас ответственность тех, кто продвигал и покупал идеи «великой России» в мире, упаковывая это в культурный продукт.



Речь не идёт о русском наследии, часть из которого вы успели прикарманить себе – начиная от Руси, родом из Киева, заканчивая всеми великими выходцами из Украины: Гоголем, Чеховым, Чайковским, Малевичем, Репиным…



Речь идёт о деятелях культуры путинской России. Вы либо закрывали глаза, но чаще неистово поддерживали вашего возомнившего себя Богом лидера. И благословляли его на войны, на убийства, на заточения в том числе и ваших же коллег и сограждан. Это для вас мало что значило.



Но теперь кровь за убийства украинцев на ваших руках. И разрушения театров и музеев, церквей, убийства и аресты артистов, журналистов…



Если вы хотите жить в Северной Корее – это ваш выбор. На большее вы не заслуживаете. Культурная изоляция – вот что вас ожидает. Мы сделаем все, чтобы закрыть перед вами кино и театральные фестивали, концертные площадки и совместные культурные проекты с цивилизованным миром", - сказал Ткаченко