Кулеба вступился за военного, которого в поезде выгнали в тамбур из-за "плохого запаха"

16:03 15 ноября Киев, Украина





Кулеба вспомнил историю о своем полете по внутреннему рейсу в США, когда американцы приветствовали своих военнослужащих, как героев, об этом он написал в Facebook. На историю о военном, которого пассажиры поезда Интерсити попросили выйти в тамбур из-за того, что от бойца "плохо пахло", отреагировал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба Кулеба вспомнил историю о своем полете по внутреннему рейсу в США, когда американцы приветствовали своих военнослужащих, как героев, об этом он написал в Facebook.

"История украинского солдата, которого оскорбили в поезде из-за якобы плохого запаха, напомнила мне другую историю. В 2008 году я летел внутренним рейсом в США между двумя штатами. Когда все заняли свои места, стюардесса объявила: "Уважаемые пассажиры, сегодня с нами на борту находятся четверо военных, возвращающихся домой с войны. Давайте поблагодарим их за их службу, поздравив аплодисментами". Весь самолет аплодировал. Это был очень человечный жест благодарности", — написал министр.

Он добавил, что американцы, вероятно, возвращались в то время из Ирака.

"Но даже разное отношение в американском обществе к той войне не повлияло на уважение к военным. И это правильно: солдат заслуживает уважения безотносительно к любому контексту — политике, социальному статусу, культурным, эстетическим или ароматическим убеждениям. В Украине уважение к солдату должно быть вне любого контекста, если ты украинец и это украинский солдат ", - добавил Кулеба.

Он выразил благодарность и уважение к украинскому солдату.

"Сложно установить все детали этой истории, но прочитав все, что о ней известно, выражаю свою благодарность и уважение к украинскому солдату, Виктору Ивановичу Якименко. Я желаю ему хорошо провести отпуск с родными, к которым он вернулся из Донбасса", — резюмировал министр.

Накануне в социальных сетях получила огласку история о военном, которого якобы проводница поезда Интерсити вывела в тамбур из-за того, что

от бойца "плохо пахло". В "Укрзализныце" обвинения отвергли и заявили, что военнослужащего "оскорбили" другие пассажиры.

Когда инцидент получил огласку, в "Укрзализныце" сообщили, что уладили ситуацию. Военному предложили компенсировать билет на поезд и купить еще один.

"Обращаемся к пассажирам за терпением и уважением. От наших защитников не всегда пахнет лавандой, но от них пахнет смелостью так, что враг убегает на другой берег Днепра", - отметили в Укрзализныце.

Также украинцев попросили сообщать о подобных ситуациях немедленно – начальнику поезда, контактному центру или прямо в мессенджере. Уверили, что реакция будет молниеносной.