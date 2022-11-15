Кулеба вступился за военного, которого в поезде выгнали в тамбур из-за "плохого запаха"

На историю о военном, которого пассажиры поезда Интерсити попросили выйти в тамбур из-за того, что от бойца "плохо пахло", отреагировал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Кулеба вспомнил историю о своем полете по внутреннему рейсу в США, когда американцы приветствовали своих военнослужащих, как героев, об этом он написал в Facebook.
Кулеба вспомнил историю о своем полете по внутреннему рейсу в США, когда американцы приветствовали своих военнослужащих, как героев, об этом он написал в Facebook.
Он добавил, что американцы, вероятно, возвращались в то время из Ирака.
Он выразил благодарность и уважение к украинскому солдату.
Накануне в социальных сетях получила огласку история о военном, которого якобы проводница поезда Интерсити вывела в тамбур из-за того, что
от бойца "плохо пахло". В "Укрзализныце" обвинения отвергли и заявили, что военнослужащего "оскорбили" другие пассажиры.
Когда инцидент получил огласку, в "Укрзализныце" сообщили, что уладили ситуацию. Военному предложили компенсировать билет на поезд и купить еще один.
Также украинцев попросили сообщать о подобных ситуациях немедленно – начальнику поезда, контактному центру или прямо в мессенджере. Уверили, что реакция будет молниеносной.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии