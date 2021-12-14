Кулеба рассказал о вакцинации и туристических путешествиях

14:51 02 Апрель Киев, Украина

Пока мир не справится с пандемией, а вакцинация не прийдет к своему логическому завершению, о возобновлении полноценных туристических путешествий речь не идет.

Об этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сказал в интервью англоязычному изданию KyivPost.

"Полноценные международные путешествия не будут возобновлены, пока вакцинация не будет завершена и пандемия не будет взята под контроль", - констатировал министр.

Он также отметил, что дипломатия упорно работает в постоянном диалоге с Европейским Союзом, чтобы сделать новые условия для путешествий максимально доступными.



"Но сейчас главный приоритет - это вакцинация", - подчеркнул Кулеба.



По его словам, Украина не является исключением, и вакцины являются до сих пор ограниченным ресурсом на глобальном уровне.



Издание отмечает, что некоторые страны стали "националистами в отношении вакцин", поскольку отменили экспорт в другие страны, пока их население не будет полностью иммунизированно.



По мнению главы МИД, это огромный вызов, но дипломатия работает упорно ради того, чтобы дружественные страны помогли Украине получить определенное количество доз и, в частности, речь идет о Польше.