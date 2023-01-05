Кулеба показал, как восстанавливают разрушенные рашистами объекты в Киеве
17:07 05 января Киев, Украина
Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба
показал, как проходит восстанавление разрушенных захватчиками объекты
в области.
"Одной из главных задач для нас остается восстановление разрушенной захватчиками инфраструктуры. В Киевской области уже полностью восстановлено 5 630 объектов, еще 3 473 - частично", - отметил глава ОВА.
В опубликованном главой ОВА видео показано
, как выглядят теперь учебные заведения и жилые дома: лицей №1 в Гостомеле, ЖК New York Towers и детский сад Пчелка в Ирпене, а также Бородянский аграрный лицей.
"На этих локациях восстановлен фасад и кровля, установлены новые окна, отремонтированы системы отопления. Восстановление каждого такого объекта - это кропотливая и колоссальная работа. Однако результат того стоит", - пишет Кулеба.
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