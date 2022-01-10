Куда переезжают IT-специалисты внутри страны - исследование

14:42 10 Январь Киев, Украина





Лучшие города для развития в IT-сфере - Киев, Львов и Харьков. Например,



В Одессе и Днепре остается 78% и 56% соответственно. Также многие IT-специалисты не уезжают из Черновцов и Винницы (68% и 58%). Худший Издание DOU исследовало, куда переезжают IT-специалисты внутри Украины для работы и обучения. В опросе учитывалось только перемещение между регионами, но отметили, что переезды из малых городов в областные центры, вероятно, также распространены.Лучшие города для развития в IT-сфере - Киев, Львов и Харьков. Например, в Киеве остаются 96% тех, кто там учился, а Львов и Харьков покидают только 10% специалистов.В Одессе и Днепре остается 78% и 56% соответственно. Также многие IT-специалисты не уезжают из Черновцов и Винницы (68% и 58%). Худший

показатель у Полтавы: из этого города уезжают 87% занимающихся IT.

Большинство специалистов переезжают в Киев, но специалисты из Ивано-Франковска и Тернополя чаще едут во Львов, чем в Киев. Также Львов – единственный город, куда мигрируют киевляне, связанные с IT (но всего 1%).



Чаще всего в большие города переезжают из соседних городов: в Киев больше едут из Черниговской, Черкасской, Житомирской областей; во Львов мигрируют жители западных регионов, а в Одессу – айтовцы из Николаева и Херсона.



Преимущественно IT-специалисты живут в тех городах, где учились в университете. Но есть города, откуда едут и после окончания вуза, например, Николаев (34%), откуда едут чаще всего в Киев. Также часто мигрируют выпускники университетов Житомира, Запорожья, Тернополя, Херсона и Сум. В то же время, Львов является единственным городом, куда возвращаются после обучения в университете в другом регионе.