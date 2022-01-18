Кто в Украине чаще всего нарушает правила дорожного движения

17:17 17 Январь Киев, Украина

Согласно статистике из приложения «Штрафы UA», наибольшее количество штрафов за 2021 год получили киевляне (526455 постановлений), но они оказались и наиболее ответственными плательщиками штрафов, уплатив почти 90% из них.



2-м является Львов (86.7%), а 3-м– Чернигов (85.9%). Наиболее ответственными оказались водители из Луцка, получившие наименьшее количество штрафов.



Самыми активными нарушителями ПДД стали владельцы автомобилей Volkswagen. Они совершили 471 тысячу 915 нарушений за 2021 год. Однако в процентном соотношении больше всего штрафов получают водители Volvo (около 40%). Это штрафы, выписанные на базе данных камер автоматической видеофиксации нарушений.



Сотрудники патрульной чаще всего штрафуют владельцев Porsche (около 10% всех автомобилей) и Tesla (8,1%).



Рекордсменом по числу штрафов стал водитель тягача DAF XF. За 2021 год грузовик нарушил ПДД 212 раз, в среднем 17 раз в месяц, а сумма штрафов превысила 67 тысяч гривен.



Больше штрафов выписали в сентябре 2021 года (658 686 на общую сумму 289,3 миллиона грн). Эксперты связывают это с тем, что жители городов возвращались из отпусков.