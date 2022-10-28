Кто может получить статус участника боевых действий - разъяснение Генштаба

09:47 28 октября Киев, Украина

Условием предоставления статуса участника боевых действий (УБД) для военнослужащих является выполнение ими лично или в составе воинской части (учреждения, заведения) боевых задач. При этом не устанавливаются требования по количеству дней пребывания в районах проведения боевых действий.
 
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, комментируя расширение правительством перечня лиц, которые могут получить статус участника боевых действий.

Подтверждением выполнения боевых задач военнослужащими являются выписки/копии (при наличии хотя бы одного из таких документов):
  • боевых донесений
  • журналов боевых действий (оперативных задач, ведение оперативной обстановки)
  • вахтенных журналов
  • полетных листов
  • материалов специальных (должностных) расследований по фактам получения ранений, контузий, увечий.
Для получения статуса УБД командиры воинских частей обращаются в комиссию, образованную государственным органом, в ведении которого находится воинская часть или военнослужащие самостоятельно обращаются через территориальные центры комплектования и социальной поддержки.

При себе следует иметь один из документов, подтверждающих выполнение боевых задач и справку о непосредственном участии в мероприятиях по обеспечению обороны, форма которой утверждена теперь новым приложением к Постановлению КМУ № 413.

Напомним, 23 октября на заседании Правительства приняли решение о внесении изменений в Постановление Кабинета Министров Украины от 20 августа 2014 г. № 413. Документ определяет процедуру предоставления и лишения статуса участника боевых действий для лиц, принимавших непосредственное участие в войне.