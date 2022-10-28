Кто может получить статус участника боевых действий - разъяснение Генштаба

Условием предоставления статуса участника боевых действий (УБД) для военнослужащих является выполнение ими лично или в составе воинской части (учреждения, заведения) боевых задач. При этом не устанавливаются требования по количеству дней пребывания в районах проведения боевых действий.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, комментируя расширение правительством перечня лиц, которые могут получить статус участника боевых действий.
Подтверждением выполнения боевых задач военнослужащими являются выписки/копии (при наличии хотя бы одного из таких документов):
Подтверждением выполнения боевых задач военнослужащими являются выписки/копии (при наличии хотя бы одного из таких документов):
- боевых донесений
- журналов боевых действий (оперативных задач, ведение оперативной обстановки)
- вахтенных журналов
- полетных листов
- материалов специальных (должностных) расследований по фактам получения ранений, контузий, увечий.
Для получения статуса УБД командиры воинских частей обращаются в комиссию, образованную государственным органом, в ведении которого находится воинская часть или военнослужащие самостоятельно обращаются через территориальные центры комплектования и социальной поддержки.
При себе следует иметь один из документов, подтверждающих выполнение боевых задач и справку о непосредственном участии в мероприятиях по обеспечению обороны, форма которой утверждена теперь новым приложением к Постановлению КМУ № 413.
Напомним, 23 октября на заседании Правительства приняли решение о внесении изменений в Постановление Кабинета Министров Украины от 20 августа 2014 г. № 413. Документ определяет процедуру предоставления и лишения статуса участника боевых действий для лиц, принимавших непосредственное участие в войне.
При себе следует иметь один из документов, подтверждающих выполнение боевых задач и справку о непосредственном участии в мероприятиях по обеспечению обороны, форма которой утверждена теперь новым приложением к Постановлению КМУ № 413.
Напомним, 23 октября на заседании Правительства приняли решение о внесении изменений в Постановление Кабинета Министров Украины от 20 августа 2014 г. № 413. Документ определяет процедуру предоставления и лишения статуса участника боевых действий для лиц, принимавших непосредственное участие в войне.
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