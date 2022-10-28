Кто может получить статус участника боевых действий - разъяснение Генштаба

09:47 28 октября Киев, Украина

Условием предоставления статуса участника боевых действий (УБД) для военнослужащих является выполнение ими лично или в составе воинской части (учреждения, заведения) боевых задач. При этом не устанавливаются требования по количеству дней пребывания в районах проведения боевых действий

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, комментируя расширение правительством перечня лиц, которые могут получить статус участника боевых действий.



Подтверждением выполнения боевых задач военнослужащими являются выписки/копии (при наличии хотя бы одного из таких документов):

боевых донесений

журналов боевых действий (оперативных задач, ведение оперативной обстановки)

вахтенных журналов

полетных листов

материалов специальных (должностных) расследований по фактам получения ранений, контузий, увечий.

Для получения статуса УБД командиры воинских частей обращаются в комиссию, образованную государственным органом, в ведении которого находится воинская часть или военнослужащие самостоятельно обращаются через территориальные центры комплектования и социальной поддержки.



При себе следует иметь один из документов, подтверждающих выполнение боевых задач и справку о непосредственном участии в мероприятиях по обеспечению обороны, форма которой утверждена теперь новым приложением к Постановлению КМУ № 413.



Напомним, 23 октября на заседании Правительства приняли решение о внесении изменений в Постановление Кабинета Министров Украины от 20 августа 2014 г. № 413. Документ определяет процедуру предоставления и лишения статуса участника боевых действий для лиц, принимавших непосредственное участие в войне.