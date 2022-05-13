Кто из звезд отказался принять участие в концерте ко Дню Независимости 

20:46 10 августа Киев, Украина

Ряд звезд отказался от выступления на День Независимости, некоторые музыканты объяснили это занятостью на других мероприятиях, а некоторые просто не захотели участвовать.





Кого не будет на концерте в"Олимпийском": Об этом сообщила режиссер концерта к 30-летию Независимости Украины Екатерина Царик.

Группу "Бумбокс" приглашали на мероприятие, однако артисты, как сообщила Царик, "корректно отказались";

коллектив "Плач Єремії" также не принял предложение, их решение очень расстроило режиссера концерта;

группа "Друга ріка" примет участие в другом праздничном мероприятии;

"Антитіла" также не смогут выступить в "Олимпийском", потому что их уже пригласили на концерт в другом городе;

группа Onuka "ангажирована" на мероприятиях по поводу Дня Независимости, поэтому она тоже не появится на концерте в Киеве;

также известно, что от благотворительного мероприятия отказалась Katya Chilly. Она не захотела выступать бесплатно.

Екатерина Царик также прокомментировала скандал из-за отзыва приглашения для группы Green Grey. По ее словам, организаторы долго вели переговоры об участии музыкантов в концерте, однако из-за видео Мурика с критикой языкового закона артисты остались без выступления.