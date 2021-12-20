Крымский Дом, 28 ноября, провел презентацию цикла «Крымские сонеты» польского поэта Адама Мицкевича (ФОТО)

В воскресенье, 28 ноября, в Крымском Доме прошла презентация сонетов польского поэта и писателя Адама Мицкевича.

Об этом сообщил Крымский Дом на своей странице в фейсбук.

Презентация «Крымских сонетов» Адама Мицкевича, посвященная 30-летию Независимости Украины проходила в стенах Крымского Дома. Сонеты были представлены на 4-х иностранных языках: английском, украинском, польском и крымскотатарском.

Среди приглашенных гостей присутствовали руководитель Крымского Дома и режиссер Ахтем Сеитаблаев, государственный секретарь Канцелярии Президента Республики Польша Войцех Колярский, директор Польского института в Киеве Роберт Чижевский, глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, политический и общественный деятель крымскотатарского национального движения Мустафа Джемилев и много других гостей.

По словам Чубарова главы Меджлиса, существует явная параллель разворачивающихся событий в Крыму сегодня, под оккупацией России и Крымом начала XIX века, когда он был аннексирован Российской империей.

В «Крымские сонеты», автором которых является польский поэт Адам Мицкевич, вошли 18 стихов. Цикл стихотворений был написан после двухмесячного путешествия по Крыму в 1825 году. В этих произведениях, ставших классикой польской литературы, Крым предстает во всем величии своего летописания.

Адам Мицкевич (1798–1855) – польский поэт мировой классики. Многие публицисты и литераторы считают Мицкевича основоположником польского романтизма.