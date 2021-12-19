Крымский Дом, 26 ноября, презентует новую книгу Гульнары Абдуллаевой

В пятницу, 26 ноября, в Крымском Доме будет представлена книга Гульнары Абдуллаевой «Крымские татары: от этногенеза к государственности», в которой описывается история крымских татар.

Об этом сообщает на своей странице в фейсбук Крымский Дом.

Книга «Крымские татары: от этногенеза к государственности» раскрывает полностью самобытность крымскотатарского народа, их этнические корни — откуда они произошли и кем они стали. Эта книга подходит абсолютно для всех возрастов, в ней раскрывается история развития этнического народа. В книге также описаны и политические события сегодняшнего дня, о том как народ национального меньшинства защищает свои права.

Все события, о которых повествует книга Абдулаевой «Крымские татары: от этногенеза к государственности» предадут ясности о становлении нации, ее уникальности и ценности для цивилизации в целом, и развеет многие мифы.

"Исследование Гульнары Абдулаевой поможет восстановить многовековую этническую историю крымских татар и других коренных народов Крыма, развеет многочисленные навязанные мифы, продемонстрирует национальную самобытность, уникальность и ценность этноса крымских татар для человеческой цивилизации" - говорится в сообщении.

Презентация книги Гульнары Абдуллаевой состоится в пятницу, в Крымском Доме, 26 ноября в 18:00.

Мероприятие пройдет с учетом всех требований МОЗ.