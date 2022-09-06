Крымчанам дали рекомендации как подготовиться к деоккупации

15:16 06 сентября Киев, Украина





Все годы аннексии россия планомерно и методично накачивала Крым оружием и военными объектами, превращая полуостров из курорта в военную базу.



Власти Украины уверяют, что в отличие от страны-агрессора, наши войска никогда сознательно не атакуют гражданские объекты. Украина ценит жизнь своих граждан.



Тем не менее война и боевые действия – это всегда угроза для жизни и здоровья людей.



В связи с этим Представительство Президента Украины в Автономной Республике Крым В последнее время с информационной повестки не сходит вопрос деоккупации не только захваченных территорий Донбасса и юга Украины, но и аннексированного Крыма . После жаркого хлопкового августа в это поверили даже скептики.Все годы аннексии россия планомерно и методично накачивала Крым оружием и военными объектами, превращая полуостров из курорта в военную базу.Власти Украины уверяют, что в отличие от страны-агрессора, наши войска никогда сознательно не атакуют гражданские объекты. Украина ценит жизнь своих граждан.Тем не менее война и боевые действия – это всегда угроза для жизни и здоровья людей.В связи с этим Представительство Президента Украины в Автономной Республике Крым наработало рекомендации , для того чтобы мирные жители вовремя подготовились к деоккупации и придерживались элементарных мер безопасности.

Позаботьтесь о себе и своих близких, помогайте ВСУ, доверяйте только официальным источникам информации.



Крым – это Украина!