Крымчанам дали рекомендации как подготовиться к деоккупации

В последнее время с информационной повестки не сходит вопрос деоккупации не только захваченных территорий Донбасса и юга Украины, но и аннексированного Крыма. После жаркого хлопкового августа в это поверили даже скептики.
Все годы аннексии россия планомерно и методично накачивала Крым оружием и военными объектами, превращая полуостров из курорта в военную базу.
Власти Украины уверяют, что в отличие от страны-агрессора, наши войска никогда сознательно не атакуют гражданские объекты. Украина ценит жизнь своих граждан.
Тем не менее война и боевые действия – это всегда угроза для жизни и здоровья людей.
В связи с этим Представительство Президента Украины в Автономной Республике Крым наработало рекомендации, для того чтобы мирные жители вовремя подготовились к деоккупации и придерживались элементарных мер безопасности.
Все годы аннексии россия планомерно и методично накачивала Крым оружием и военными объектами, превращая полуостров из курорта в военную базу.
Власти Украины уверяют, что в отличие от страны-агрессора, наши войска никогда сознательно не атакуют гражданские объекты. Украина ценит жизнь своих граждан.
Тем не менее война и боевые действия – это всегда угроза для жизни и здоровья людей.
В связи с этим Представительство Президента Украины в Автономной Республике Крым наработало рекомендации, для того чтобы мирные жители вовремя подготовились к деоккупации и придерживались элементарных мер безопасности.
Позаботьтесь о себе и своих близких, помогайте ВСУ, доверяйте только официальным источникам информации.
Крым – это Украина!
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