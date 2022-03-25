Крымчан ожидает очередной потоп: метеорологи предупредили о ливнях

14:53 27 июня Киев, Украина

Крымский полуостров снова заливает ливнями, местные жители предупреждены о подъеме воды в мелководных реках до полутора метров.

Об этом сообщает гидрометцентр Крыма в воскресенье, 27 июня.



Указано, что сегодня на полуострове ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 17-22 м/с.



"Во второй половине суток 27 июня и в течение суток 28 июня на отдельных реках Крыма ожидаются подъемы уровней воды на 0,5-1,5 м. В селевых бассейнах угроза схода селей", – говорится в сообщении.



На днях в Ялте прошли сильные ливни и улицы города превратились в реки.



18 июня в Крыму на метеорологической станции Ай-Петри выпало рекордное за сутки количество осадков – 295 мм, что равно трем месячным нормам. Мощные ливни затопили Ялту и Керчь. Пострадали 40 человек, один погиб. Наводнение затронуло Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма.