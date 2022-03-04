Крым по-прежнему популярен среди иностранных туристов

Оккупированный РФ Крымский полуостров с начала текущего года посетило два миллиона туристов.
Об этом сообщил так называемый глава Крыма Сергей Аксенов в Facebook в пятницу, 4 июня.
"За январь-май текущего года Крым посетили более 1 млн 958 тысяч туристов. Это на 53,3% выше уровня аналогичного периода 2019 года", – написал Аксенов на своей странице в соцсети.
По его данным, 65% отдыхающих прибыли по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, 30% – авиасообщением, 5% – по железной дороге.
Также Аксенов добавил, что туристический поток в мае составил около 956 тысяч человек, это на 60% больше, чем в 2019 году.
"За январь-май текущего года Крым посетили более 1 млн 958 тысяч туристов. Это на 53,3% выше уровня аналогичного периода 2019 года", – написал Аксенов на своей странице в соцсети.
По его данным, 65% отдыхающих прибыли по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, 30% – авиасообщением, 5% – по железной дороге.
Также Аксенов добавил, что туристический поток в мае составил около 956 тысяч человек, это на 60% больше, чем в 2019 году.
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