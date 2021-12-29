Крым переходит на режим жёсткой экономии воды

Новости Крыма: Географически степная территория Крыма относится к засушливой зоне. С того времени, как полуостров оказался в составе Украины, были построены много каналов, водохранилищ и оросительных систем. Сейчас, добровольно оторвавшись от материковой территории, Крым вновь испытывает проблемы водоснабжения. Резкое потепление климата только усугубило это положение.
По сообщениям СМИ, с полуночи понедельника, 24 августа, в Крыму вводят графики подачи воды.
Ограничения коснутся Симферополя и еще 39 населенных пунктов Симферопольского и Бахчисарайского районов.
Такая ситуация сложилась из-за обмеления трех водохранилищ: Аянского, Партизанского и Симферопольского - их наполнение составляет от 19 до 51%.
В связи с этим ограничения подачи питьевой воды будут в утренние и вечерние часы.
При этом обещают организовать подвоз воды автоцистернами в жилые районы.
Президент Крымской академии наук, доктор геолого-минералогических наук Виктор Тарасенко полагает, что ограничения водоснабжения могут продлиться до весны 2021 года, если не будет продуктивных осадков осенью и зимой. Он пояснил, что Крым сейчас находится в самом засушливом этапе цикла, который повторяется каждые 7-10 лет.
Синоптики прогнозируют, что засушливая погода в Крыму сохранится до октября-ноября. Устанавливается антициклон, с понедельника в регион возвращается жара до 32 градусов и до конца августа дождей не предвидится. Сентябрь традиционно сухой в Крыму, циклоны минуют полуостров. Их активность возможна только глубокой осенью.
Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина может возобновить поставки воды в Крым в случае гуманитарной катастрофы на полуострове. По словам премьера, поставки воды возможны исключительно для украинского населения полуострова.
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