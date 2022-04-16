Криклий пообещал к 2030 году заменить весь городской общественный транспорт на электрический

Для того, чтобы воплотить в жизнь планы по замене городского общественного транспорта на электрический, уже сейчас разрабатываются проекты по размещению электрозарядных станций на всех автомагистралях. Об этом сообщил во время брифинга, 19 ноября Владислав Криклий.
"Национальной транспортной стратегией Украины до 2030 года предусмотрено, что города заменят свой автопарк на электробусы, и будет создана соответствующая зарядная инфраструктура для них", - рассказал министр в ходе Global e-Mobility Forum, организованном Министерством климата и окружающей среды Польши.
Он отметил, что разработан проект стратегии развития автопромышленности, который предусматривает стимулы для отечественного производства электрокаров, а также учитывает популяризацию как частного, так и общественного электротранспорта.
Криклий напомнил, что в Украине действует освобождение от уплаты НДС на ввоз электромобилей.
"Сегодня в Украине около 25 тыс. электрокаров, 25 тыс. гибридов и почти 9 тыс. пунктов электрозарядных станций, расположенных преимущественно в городах", -сообщил министр, отметив, что идет работа над проектом по размещению электрозарядных станций на всех автомагистралях.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии