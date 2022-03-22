Криклий о начале работы системы автоматического габаритно-весового контроля автомобилей

11:56 28 октября Киев, Украина





По его словам, сейчас вокруг Киева построено шесть пилотных участков для взвешивания фур. Владислав Криклий в эфире одного из украинских телеканалов рассказал, когда начнет свою работу система автоматического габаритно-весового контроля автомобилей.По его словам, сейчас вокруг Киева построено шесть пилотных участков для взвешивания фур.

"Это такие металлические рамки или дуги. На них установлено специальное оборудование, а на дорожном полотне — сенсоры. Когда автомобиль проезжает, то в сервер поступает информация о нагрузке на каждую ось, а также об общем весе грузовика. Благодаря этому можно осуществлять контроль за весовыми габаритами машины, а в случае нарушения — накладывать штрафы", — пояснил министр.

Штрафы за перегрузки стартуют от 54 тысяч гривен, говорит Криклий. На местах взвешивания, где будут инспекторы, водителей заставят разгрузить груз, который превышает норму.



Впрочем, по словам руководителя Мининфраструктуры, не для всех перевозчиков разгрузки можно будет применить.