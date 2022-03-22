Криклий о начале работы системы автоматического габаритно-весового контроля автомобилей

Владислав Криклий в эфире одного из украинских телеканалов рассказал, когда начнет свою работу система автоматического габаритно-весового контроля автомобилей.
По его словам, сейчас вокруг Киева построено шесть пилотных участков для взвешивания фур.
По его словам, сейчас вокруг Киева построено шесть пилотных участков для взвешивания фур.
Штрафы за перегрузки стартуют от 54 тысяч гривен, говорит Криклий. На местах взвешивания, где будут инспекторы, водителей заставят разгрузить груз, который превышает норму.
Впрочем, по словам руководителя Мининфраструктуры, не для всех перевозчиков разгрузки можно будет применить.
Впрочем, по словам руководителя Мининфраструктуры, не для всех перевозчиков разгрузки можно будет применить.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии