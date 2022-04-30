Криклий: даже при введении полного локдауна транспорт будет работать

В Министерстве инфраструктуры Украины приняли во внимание неудачи первого локдауна, связанные с ограничениями работы общественного транспорта, железнодорожного и авиатранспорта и уверяют, что возможный новый локдаун на работу транспорта не повлияет.
Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий на утреннем брифинге в Киеве.
"Ограничения обсуждаться могут, но принципиально весь транспорт будет работать - внутриобластной, междугородний, городской и все другие виды транспорта", - заверил Криклий.
Он также подтвердил, что в Кабмине идут консультации по конкретным датам локдауна.
"Но что касается работы общественного транспорта, железнодорожного, авиатранспорта - его работа останавливаться не будет... Я не скажу, будет ли полный локдаун, сейчас продолжаются консультации. Но транспорт останавливаться не будет", - подчеркнул Криклий.
Он также отметил, что в городах возникали проблемы с ограничением работы транспорта во время первого локдауна.
"Потому позиция моя и моих коллег, в том числе, чтобы транспорт работал", - подчеркнул министр инфраструктуры.
"Ограничения обсуждаться могут, но принципиально весь транспорт будет работать - внутриобластной, междугородний, городской и все другие виды транспорта", - заверил Криклий.
Он также подтвердил, что в Кабмине идут консультации по конкретным датам локдауна.
"Но что касается работы общественного транспорта, железнодорожного, авиатранспорта - его работа останавливаться не будет... Я не скажу, будет ли полный локдаун, сейчас продолжаются консультации. Но транспорт останавливаться не будет", - подчеркнул Криклий.
Он также отметил, что в городах возникали проблемы с ограничением работы транспорта во время первого локдауна.
"Потому позиция моя и моих коллег, в том числе, чтобы транспорт работал", - подчеркнул министр инфраструктуры.
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