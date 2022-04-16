Крестный ход в римском Колизее с участием украинки и россиянки

Даже такой скорбный день, связанный со смертью Иисуса Христа, не смог примирить вражду, порожденную жестокой войной России против Украины. О том, как в римском Колизее состоялся крестный ход с участием украинки Ирины и россиянки Альбины, сообщил сегодня, 16 апреля, посол Украины в Ватикане Андрей Юраш.
По его словам, две женщины, которые 20 лет назад покинули свои страны и приехали в Италию, работают в местном хосписе. Они вместе держали крест во время 13-й стации. По предварительному замыслу, эту постановку должны были сопровождать текстом размышлений, в котором звучит тезис о "братских народах". Но по просьбе Украины его упразднили и присутствующим предложили помолиться в тишине.
Юраш подчеркнул, что шансов, что Святой Престол полностью изменит опубликованный в официальных источниках текст и содержание Крестного шествия, было мало. Но никак не отреагировать на это тоже было невозможно, добавил он.
О реакции Ватикана на замечания украинцев также пишет католическое издание Credo.
Ранее Папа Римский Франциск призвал Москву и Киев заключить пасхальное перемирие, которое приведет к переговорам о крепком мире.
Также сообщалось, что Папа Римский осудил зверства в Буче и поднял украинский флаг, который был отправлен ему из города в Киевской области, пострадавшего от российской военной агрессии.
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