Крестный ход УПЦ может стать эпицентром заражения коронавирусом

15:29 26 июля Киев, Украина

27 июля Украинская православная церковь в очередной раз запланировала в Киеве масштабный крестный ход по случаю Дня Крещения Руси-Украины. И это в то время, когда весь цивилизованный мир пытается преодолеть кризисную ситуацию, связанную с распространением нового штамма вируса COVID -19 «Дельта», который уже зафиксирован в Украине.

Побывав на массовом мероприятии, где вряд ли будут придерживаться противоэпидемических мероприятий и безопасной дистанции, не исключается возможность заражения тысячи верующих, которые в дальнейшем распространят болезнь по регионам.

По мнению специалистов, именно такие массовые мероприятия являются «пандемической бомбой», которая может привести к резкому росту больных COVID-19 в государстве, а это - очередной ЛОКДАУН, как раз накануне визита Вселенского патриарха Варфоломея в Киев на 30-летие Независимости Украины.

Сорвать этот визит российской пастве вряд ли удастся, а вот намеренно заразить своих прихожан - легко! Тем более, что РПЦвУ с начала пандемии нарушает противоэпидемические нормы, не жалея своих сторонников.