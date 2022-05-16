Кремль продолжает войну с верой. В Крыму экстремистом признали священника ПЦУ

06:50 12 августа Киев, Украина

Похоже, лично Путину не нравятся искренне верующие люди. Хотя в дружбе с главой РПЦ Кириллом его не упрекнешь. Возможно, здесь причина в деньгах. Зато служители Православной церкви Украины, как и Свидетели Иеговы, теперь стали в глазах Кремля экстремистами.

В аннексированном Крыму будут судить священника Православной церкви Украины, против которого составили протокол об административном нарушении после срыва богослужения в мужском монастыре Святого Димитрия Солунского. Об этом сообщил Голос Крыма.

Указано, что против архимандрита Дамиана был составлен протокол об административном нарушении по статье о нарушении законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и религиозных объединениях (ч.4, ст.5.26 КоАП РФ).

Известно, что заседание так называемого Белогорского суда, во время которого рассмотрят дело задержанного назначено на 17 августа.

Напомним, 8 августа представители так называемого "Центра противодействия экстремизму" российского режима в Крыму ворвались в монастырь Святого Димитрия Солунского Крымской епархии ПЦУ в селе Балки, Белогорского района. Силовики сорвали богослужение под предлогом якобы нарушения законодательства России.

Позже МИД Украины осудил притеснения ПЦУ и религиозных общин со стороны Москвы на временно оккупированных территориях.