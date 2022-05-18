Креминь рассказал, что из себя представляет языковой закон

Нарушителям языкового закона придется выложить из своего кармана от 5100 до 6800 грн, но это не главное. Самое главное, что может пострадать репутация заведения, считает Тарас Креминь.
Об этом сообщает Правительственный портал.
Креминь отметил, что за нарушение субъектами хозяйствования соответствующих норм Законом предусмотрены штрафные санкции.
В то же время Креминь отметил, что главное задание - не штрафовать, а максимально помочь сфере обслуживания подготовиться к 16 января 2021, провести информационную и разъяснительную работу.
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